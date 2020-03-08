Энергетика

РБКРБК«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Читать в источнике
Комментировать461
с чего всё началось

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
РИА Новости06:53

Подробнее о событии

В «Роснефти» усмотрели выгоду для России от развала сделки со странами ОПЕК

Эхо Москвы08:00

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

RT на русском07:11

«Лишена смысла»: стала известна причина отказа России от сделки с ОПЕК

Телеканал 360°04:39

В «Роснефти» считают, что сделка ОПЕК+ не была в интересах России

ТАСС06:21

«Роснефть» увидела выгоду для России в развале сделки ОПЕК+

Ведомости05:07

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

РИА Новости06:53

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

РБК04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:10, Ашберн

Комментарии

Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
Хоккей

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик»

Казанский "Ак Барс" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 1:0 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 12:31
Футбол

Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:55
Происшествия

Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии

Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге признал свою вину

Neva.Today 12:08
Политика

Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему

Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
Интерфакс 09:39
Биатлон

Биатлонист Александр Логинов может пропустить текущий сезон Кубка мира

Может получиться так, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов не примет участия в этом сезоне Кубка мира, заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев 8 марта, сообщает ТАСС.
Красная весна 13:58
Футбол

«Сочи» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

МК-Спорт 11:27
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Энергетика

100 рублей за доллар? Нефтяная война Саудовской Аравии и России может обрушить курс российской валюты

Совладелец российской нефтяной компании «Луйкойл» Леонид Федун оценил такой шаг властей России ка весьма неразумный.
LentaChel.ru 09:54
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл масс-старт. Елисеев – шестнадцатый

Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в мужском масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Спорт день за днем 10:06
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Shraibikus News 01:29
Фигурное катание

Фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве

Политическая Экспертиза 11:57
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
Хоккей

«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф

"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
РИА Новости 12:48
Общество

В Казани выписали из больницы пассажиров Diamond Princess

News.ru 04:57
Политика

Зеленский объявил о времени выхода Украины из Минских соглашений

Президент Украины Зеленский в интервью пригрозил Путину и дал ему на выполнение Минских соглашений всего лишь год.
Комсомольская правда вчера в 11:35
Общество

Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса

Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Интерфакс 08:14
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Газета.Ru вчера в 14:00
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Российская газета 12:02
Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости 13:48
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Джиган сбрил все волосы и съехал от жены и четырёх детей

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, сбрил все волосы на лице.
News.ru 13:20
Происшествия

В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки

Спасатели станции "Крымский мост" спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИА Новости 12:27
Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 1:0 (2-й тайм)

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 13:03
Политика

Зеленский пообещал бороться за связанных с Россией украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые живут на пограничных с Россией территориях или у которых есть родственники в стране.
Известия 06:07
Происшествия

Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти

Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
BFM.ru 06:41
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное