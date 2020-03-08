Энергетика
КомпанияВ «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью. Таким мнением с РБК поделился пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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