Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

с чего всё началось

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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