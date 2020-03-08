Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

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Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

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Происшествия В Киргизии напали на участников шествия за женские права Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл посетили фестиваль музыки в Лондоне Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки Mountbatten в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.