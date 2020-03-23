Экономика

АБНАБН«Роснефть» упростила процедуру обратного выкупа акций

«Совет директоров «Роснефти» принял решение об изменении параметров программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции», — говорится в сообщении нефтяной компании.
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Акции «Роснефти» теряют более 6% несмотря на новости по buy back

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«Роснефть» упростит программу выкупа акций на фоне текущей волатильности

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«Роснефть» упростила процедуру buy back, сроки и объем программы не изменились

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Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
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Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

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Украина запрещает выезд туристов и закрывает аэропорты

Правительство Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19 запретило гражданам этой страны покидать ее территорию в туристических целях, начиная с 24 марта.
Коммерсантъ 11:52
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В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек

Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Фармацевтический вестник 10:30
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает "112 Украина". Число погибших составляет 3 человека.
Газета.Ru 21 марта в 16:04
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
РИА Новости 12:55
Энергетика

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 10:20
Общество

СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе

Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом.
Вести.Ru 10:34
Культура

В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Ведомости 09:54
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
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Новые серии «Рика и Морти» выйдут уже в мае

Вашингтон, 23 марта 2020, 17:53 — REGNUM Новые серии популярного мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае 2020 года.
REGNUM 10:53
Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека

За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
НТВ 08:13
Политика

В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, заявил депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Взгляд.ру 08:42
Общество

В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек

Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Красная весна 21 марта в 13:05
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:25
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
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Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Общество

Коронавирус: в Ивановской области закрываются фитнес-центры , бассейны, спортзалы

Меры по противодействию распространению коронавируса в Ивановской области ужесточаются.
IvanovoNews 05:32
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