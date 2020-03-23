Экономика
АБН«Роснефть» упростила процедуру обратного выкупа акций
«Совет директоров «Роснефти» принял решение об изменении параметров программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции», — говорится в сообщении нефтяной компании.
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Политика
Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Политика
Украина запрещает выезд туристов и закрывает аэропорты
Правительство Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19 запретило гражданам этой страны покидать ее территорию в туристических целях, начиная с 24 марта.
Здоровье
В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек
Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом
Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает "112 Украина". Число погибших составляет 3 человека.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Происшествия
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную
В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
Энергетика
Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»
"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".
Общество
СКР ищет распространителей панических сообщений о коронавирусе
Следственный комитет уже начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом.
Культура
В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»
Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Кино
Новые серии «Рика и Морти» выйдут уже в мае
Вашингтон, 23 марта 2020, 17:53 — REGNUM Новые серии популярного мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае 2020 года.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
Политика
В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины
Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, заявил депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Общество
В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек
Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Экономика
Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Общество
Коронавирус: в Ивановской области закрываются фитнес-центры , бассейны, спортзалы
Меры по противодействию распространению коронавируса в Ивановской области ужесточаются.