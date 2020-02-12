Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРуководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому

Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в России необходимо изменить методику расчета производительности руководителей компаний. По мнению топ-менеджера, деятельность директоров необходимо оценивать по размеру EBITDA.
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с чего всё началось

«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 17:48

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Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

Мой Брянск05:37

СМИ: Сечин попросил Путина изменить систему оценки работы госкомпаний

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«Роснефть» устала резать расходы

Коммерсантъвчера в 17:48

Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

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СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии эффективности госкомпаний

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СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

РБК01:53

Руководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому

ГЛАС.RU03:51
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:29, Ашберн
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Путин назвал условия для демографического роста в стране

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что демографический рост должен быть необратим.
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Песков рассказал об отношении Путина к «иконам» с его изображением

Президент России Владимир Путин не приветствует торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
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Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
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Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Россия разрабатывает средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» сообщили источники в военно-промышленном комплексе.
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Маколей Калкин рассказал о домогательствах Майкла Джексона

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Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
REGNUM 03:51
Армия и оружие

Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Эхо Москвы вчера в 09:31
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Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может покинуть клуб по своему желанию до окончания контракта, сообщает The Independent.
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Кино

Макколей Калкин пробовался на роль в фильме «Однажды в Голливуде»

Inc-news.ru вчера в 13:11
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
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Украина предлагает дать Крыму воду в обмен на Донбасс

В Киеве предлагают начать водоснабжение Крыма в обмен на уступки со стороны России по вопросу Донбасса, сообщает «РИА Новости».
Хакасия-Информ вчера в 20:44
Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на ультиматум по Идлибу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва и армия САР наносят в Идлибе удары по мирным гражданам и не выполняют обязательства по Сочинским соглашениям.
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
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Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
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Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
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Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru вчера в 05:57
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Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

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Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
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Польша захотела европейскую Россию без Крыма

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский захотел видеть Россию нормальным европейским государством без территории присоединенного Крыма.
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Поправки по использованию материнского капитала внесли в Госдуму

РИАМО – 11 фев. На рассмотрение в Государственную думу РФ политической партией "Единая Россия" внесены поправки к законопроекту о материнском капитале, передает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 00:54
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Обнаружен новый вид тираннозавра

Канадские ученые открыли новый вид тираннозавра, жившего около 80 млн лет назад.
Дилетант вчера в 08:07
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
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В Нижнем Новгороде появится аппарат МРТ за 150 миллионов

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В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
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«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ вчера в 11:54
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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