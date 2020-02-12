Экономика
ГЛАС.RUРуководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому
Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в России необходимо изменить методику расчета производительности руководителей компаний. По мнению топ-менеджера, деятельность директоров необходимо оценивать по размеру EBITDA.
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с чего всё началось
Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 17:48
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