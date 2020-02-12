Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).

с чего всё началось

Глава компании Игорь Сечин в письме президенту предложил вместо урезания операционных затрат, которые по идее Владимира Путина должны были ежегодно сокращаться на 2–3%, отслеживать рост EBITDA. По мнению господина Сечина, такой подход более актуален в условиях реализации новых проектов.

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