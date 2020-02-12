Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» устала резать расходы
Глава компании Игорь Сечин в письме президенту предложил вместо урезания операционных затрат, которые по идее Владимира Путина должны были ежегодно сокращаться на 2–3%, отслеживать рост EBITDA. По мнению господина Сечина, такой подход более актуален в условиях реализации новых проектов.
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Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).Коммерсантъвчера в 17:48
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Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Космос
Очередной программный сбой в Starliner мог привести к столкновению в космосе
Третья серьезная проблема, с которой столкнулся Starliner во время испытаний на орбите, была связана не с программным обеспечением космического корабля, а скорее с помехами, которые нарушали связь между наземным центром управления полетом и Starliner.
Армия и оружие
Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных
На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Гаджеты
Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20
Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Политика
МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Происшествия
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил компромисс: возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Происшествия
В Саратове найдена пропавшая 13-летняя школьница
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец заявил, что никакой задолженности у России перед Советом Европы нет.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Армия и оружие
Более 150 сирийцев погибли в январе из-за обстрелов боевиков
Более 150 мирных жителей в Сирии погибли в январе при обстрелах со стороны террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которая запрещена в России.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Киберспорт
Аналитики: Natus Vincere пройдут на ESL One Los Angeles
12 февраля в 14:00 мск начнется финал верхней сетки отборочных для СНГ на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В матче формата best-of-3 встретятся Natus Vincere и HellRaisers.