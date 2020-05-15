Экономика

РосбалтРосбалт«Роснефть» завершила квартал с чистым убытком

Чистый убыток «Роснефти» по МСФО составил по итогам I квартала 2020 года 156 млрд рублей, тогда как годом ранее была получена прибыль в размере 131 млрд рублей, следует из сообщения компании.
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«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года

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