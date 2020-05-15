Чистый убыток «Роснефти» по МСФО составил по итогам I квартала 2020 года 156 млрд рублей, тогда как годом ранее была получена прибыль в размере 131 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Общество В МГУ продолжат принимать украинских студентов, несмотря на санкции Как сообщили в пресс-службе МГУ, вуз продолжит принимать на обучение украинских студентов, передает ТАСС.

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. 201

Политика Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.

Политика Экс-советник Буша-младшего оценил шансы на присоединение Китая к СНВ-3 Китай примет участие в дискуссии по стратегической стабильности в будущем, но России и США до этого следует самостоятельно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает бывший помощник по России президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Политика Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен. 96

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 621

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 89

Общество В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 2

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 31

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 317

Театры Скончался актер Анатолий Екадомов Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.

Футбол «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов» «Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.

Шоу-бизнес Каменских и Потап выпустили романтичный клип Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом выпустила музыкальный клип.

Общество Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. 99