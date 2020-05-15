Экономика

Вести.RuВести.RuУбыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
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«Роснефть» обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года

Lenta.ruвчера в 14:04

AGS сообщила о снижении убытков в 2019 году

Букмекеры.рф13 мая в 16:03

Из-за кризиса «Роснефть» потеряла 156 миллиардов рублей

URA.Ruвчера в 04:48

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после отчета о квартальном убытке

РБКвчера в 05:09

Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 04:03

«Роснефть» удвоила квартальную уплату акциза в России до 76 млрд рублей

Интерфаксвчера в 03:57

Операционные затраты «Роснефти» в России - довольно низкие и стабильные

ПРАЙМвчера в 11:03
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Армия и оружие

На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку

РЕН ТВ вчера в 21:35
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Армия и оружие

Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане

USS Nevada затонул в 1948 году. Морские археологи нашли линкор USS Nevada, переживший две мировые войны.
Piter.tv вчера в 03:09
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Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру 14 мая в 02:52
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Общество

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
Москва-Баку.ru вчера в 15:10
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
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Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК вчера в 11:41
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Шоу-бизнес

Соседов раскритиковал пение Бабкиной после лечения от пневмонии

Народные новости вчера в 12:58
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
РИА Новости 02:30
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform 14 мая в 05:32
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Футбол

Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Шальке-04»

В субботу, 16 мая, в Дортмунде, при пустых трибунах «Боруссия» в рамках 26-го тура примет «Шальке-04».
ГЛАС.RU 00:12
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
100
Общество

РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»

РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
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Политика

Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде

Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Происшествия

Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс вчера в 13:48
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Здоровье

Онколог назвал распространенный симптом рака

В марте эксперты назвали малозаметные признаки рака поджелудочной железы.
Известия 00:48
15
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:46
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,6K
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