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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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Ведомости

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Ведомости17:11
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБКвчера в 11:12
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркетвчера в 08:23
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Serviceвчера в 08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфоросвчера в 08:43
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Веснавчера в 09:14
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАССвчера в 08:07

Александр Овечкин поздравил старшего сына с днём рождения

18-го августа Серёже Овечкину исполнилось два года В Instagram-аккаунте известного хоккеиста появился нежный пост с каруселью фотографий из жизни его старшего сына, который отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ruвчера в 16:13
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Польша надеется, что Россия не повлияет на решения ЕС по Белоруссии

Польша надеется, что фактор России не повлияет на решения Евросоюза по Белоруссии, где после президентских выборов прошли массовые акции протеста, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:21
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Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление против российских военнослужащих в САР следователи расследуют "тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".
Российская газета00:45
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Компании смогут использовать смартфоны в качестве терминалов

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что российские банки начали тестировать технологию, которая позволит их корпоративным клиентам использовать смартфоны в качестве терминалов при оплате через «Систему быстрых платежей».
Саминвестор02:05
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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