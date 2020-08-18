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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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Ведомости

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Ведомости17:11
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБКвчера в 11:12
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАССвчера в 08:07
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Serviceвчера в 08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфоросвчера в 08:43
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркетвчера в 08:23
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Веснавчера в 09:14

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06
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Глава БСК Давыдов считает конфликт вокруг содовой компании «подготовленной атакой профинансированными группами»

Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов в эксклюзивном интервью радиостанции "Эхо Москвы" назвал конфликт вокруг компании "подготовленной атакой профинансированными группами".
Эхо Москвы03:27

Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации

Белорусские пограничники отказали во въезде в страну 17 иностранным журналистам из-за отсутствия аккредитации для работы в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета республики, где также указывается, что представители СМИ "скрывали истинные цели поездки".
РИА Новости03:46