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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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Ведомости

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Ведомости17:11
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБКвчера в 11:12
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Веснавчера в 09:14
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Serviceвчера в 08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфоросвчера в 08:43
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркетвчера в 08:23
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАССвчера в 08:07

Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01
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Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфоросвчера в 02:08
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Лукашенко признался в использовании армии против протестующих

Минобороны Белоруссии утверждает, что «силы специальных операций Вооруженных сил предназначены для выполнения различных задач специальными методами и способами, в целях недопущения эскалации или прекращения вооруженного конфликта в отношении Республики Беларусь со стороны любого агрессора, и выступают одним из основных элементов стратегического сдерживания».
REGNUMвчера в 16:10
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъвчера в 00:29
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