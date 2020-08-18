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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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Ведомости

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Ведомости17:11
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркетвчера в 08:23
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Веснавчера в 09:14
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Serviceвчера в 08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфоросвчера в 08:43
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБКвчера в 11:12
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАССвчера в 08:07

Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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Училищам рекомендовали обучать заочные и вечерние группы дистанционно

Занятия вечерних и заочных групп в училищах рекомендуется максимально перевести в дистанционный формат, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных учреждениях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости05:12