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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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Ведомости

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Ведомости17:11
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАССвчера в 08:07
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Веснавчера в 09:14
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Serviceвчера в 08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфоросвчера в 08:43
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркетвчера в 08:23
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБКвчера в 11:12

Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

«Наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира», — заявил Керри.
Lenta.ruвчера в 16:43

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ruвчера в 06:02
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
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Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.
Octagon.Media17 августа в 01:21
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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