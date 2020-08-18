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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБК11:12
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАСС08:07
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Service08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфорос08:43
Ведомости

«Роснефть» начала бурение в Карском море

Ведомости08:33
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркет08:23
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Весна09:14

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
REGNUM15:20
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости09:34
19