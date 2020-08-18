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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБК11:12
Neftegaz.ru

Премиальная нефть заказника на Таймыре, возвращение на Кару и сложности Сахалина. В. Путин вновь встретился с главой Роснефти

Neftegaz.ru09:49
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркет08:23
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Service08:50
Ведомости

«Роснефть» начала бурение в Карском море

Ведомости08:33
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Весна09:14
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАСС08:07

ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим мер контроля перемирия

Донецк, 17 августа 2020, 16:20 — REGNUM О четырёх нарушениях со стороны Украины дополнительных мер контроля перемирия за минувшие сутки сообщает 17 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUMвчера в 09:20

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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