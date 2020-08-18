«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море
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Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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