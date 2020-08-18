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CT news
CT news

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Известно, что закончилось бурение пилотного столба и спущено противовыбросовое оборудование. До сих пор в Карском море идет работа. Уже 6 лет назад запустили проект по поиску скважины «Университетская 1» в Карском море.В источнике
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Ведомости

«Роснефть» начала бурение в Карском море

Ведомости08:33
ИА Красная Весна

«Роснефть» с июля ведет буровые работы в Карском море

ИА Красная Весна09:14
Rambler News Service

«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Rambler News Service08:50
Инфорос

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

Инфорос08:43
РБК

«Роснефть» начала бурение в Карском море

РБК11:12
Финмаркет

В июле «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море

Финмаркет08:23
ТАСС

«Роснефть» в июле приступила к бурению в Карском море

ТАСС08:07

В Белоруссии утвержден состав Координационного совета оппозиции

Телеграм-канал NEXTA Live, ставший в эти дни главным координатором и рупором белорусских протестов, сообщает что Координационный совет оппозиции создан по поручению Светланы Тихановской, которую представители оппозиции называют победительницей выборов.
Новые Известия09:47
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