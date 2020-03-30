Экономика
ИА Красная Весна«Роснефть» выкупила за неделю свои акции на $27 млн
4,936 млн акций и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) выкупило на бирже ПАО «Роснефть», 30 марта сообщает акционерное общество. Акции и расписки были приобретены с 23 по 27 марта на Московской и Лондонской биржах в ходе реализации программы обратного выкупа акций (buyback).
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Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции
Власти Санкт-Петербурга ввели в городе режим самоизоляции.
Футбол
Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Красноярске
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке в одном из районов Красноярска.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Происшествия
В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Футбол
Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац обратился к болельщикам
Экс-футболист "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Армия и оружие
Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение
Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Общество
В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч.
Футбол
Промес извинился за нарушение карантина
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Общество
В РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице
По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Юрлиц предложили штрафовать на 5-10 млн рублей за фейки об эпидемиях
Поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, Госдума примет уже во вторник, 31 марта.
Здоровье
Защитить легкие от коронавируса поможет чай с куркумой
Согласно ряду исследований, куркумин, который содержится в куркуме, способен защитить легкие от фиброза, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергической астмы, острого респираторного дистресс-синдрома, пишет «Российская газета».