Экономика
ИА Красная Весна«Роснефть» выкупила за неделю свои акции на $27 млн
4,936 млн акций и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) выкупило на бирже ПАО «Роснефть», 30 марта сообщает акционерное общество. Акции и расписки были приобретены с 23 по 27 марта на Московской и Лондонской биржах в ходе реализации программы обратного выкупа акций (buyback).
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Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
Росавиация отказала «Победе» в вывозных рейсах из Антальи
Росавиация не дала разрешения авиакомпании «Победа» на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции
В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Интернет
Opera улучшает свой криптокошелёк для Европы и нескольких других стран
Согласно пресс-релизу, предоставленному CryptoGlobe, норвежская компания добавляет несколько новых функций, включая расширение на весь ЕС, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Швейцарию прямых пополнений кошелька, что позволит пользователям покупать криптовалюту непосредственно через браузер.
Энергетика
Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Армия и оружие
Конструктор объяснил уникальность Су-57
Первый заместитель генерального директора компании «Сухой», директор ОКБ Сухого — главный конструктор Су-57 Михаил Стрелец заявил, что российский истребитель пятого поколения не имеет аналогов в мире по номенклатуре применяемого вооружения.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Футбол
Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома
Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Общество
Аналитики создали модель распространения коронавируса в России
В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Экономика
Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах
Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
Здоровье
В Китае за сутки заболели коронавирусом еще 45 человек
За прошедшие сутки COVID-19 в Китае заразились 45 человек, пять пациентов умерли, 477 выздоровели.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Происшествия
Водитель слетевшей с трассы Toyota пострадал в Забайкалье
Водитель Toyota Lite Ace Noah, которая слетела с федеральной автотрассы утром 30 марта в Читинском районе получил травмы.
Общество
В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта
В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Экономика
Предоставление россиянам кредитных каникул не навредит банкам
Количество граждан, которые захотят воспользоваться кредитными каникулами, в ближайшее время увеличится.
Энергетика
Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60
Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Происшествия
Коровий могильник обнаружили на юге Сахалина
Коровий могильник обнаружили на юге Сахалина. Видеосъемка с комментариями возмущенного мужчины попала в мессенджеры.