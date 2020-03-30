4,936 млн акций и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) выкупило на бирже ПАО «Роснефть», 30 марта сообщает акционерное общество. Акции и расписки были приобретены с 23 по 27 марта на Московской и Лондонской биржах в ходе реализации программы обратного выкупа акций (buyback).

«Роснефть» выкупила за неделю свои акции на $27 млн

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Происшествия В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Происшествия Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.

Экономика В России нашли новый источник денег для бюджета В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Общество Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.

Гаджеты Apple приостановила производство iPhone XR Индийские инсайдеры сообщили о том, что компания Apple была вынуждена приостановить производство смартфона iPhone XR.

Общество В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.

Финансы Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Общество Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч В Италии число зараженных коронавирусом возросло на 1648 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 на Апеннинах превысило 100 тысяч.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.