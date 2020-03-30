Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна«Роснефть» выкупила за неделю свои акции на $27 млн

4,936 млн акций и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) выкупило на бирже ПАО «Роснефть», 30 марта сообщает акционерное общество. Акции и расписки были приобретены с 23 по 27 марта на Московской и Лондонской биржах в ходе реализации программы обратного выкупа акций (buyback).
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«Роснефть» выкупила за неделю свои акции на $27 млн

ИА Красная Весна08:03

«Роснефть» в рамках обратного выкупа приобрела еще 1,4 млн ценных бумаг

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