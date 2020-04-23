Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано в сообщении компании.Forbes05:37
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«Роснефть» может направить на дивиденды за 2019 год рекордные 354,1 млрд рублей
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