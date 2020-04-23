с чего всё началось

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Общество Каким предприятиям разрешат работать в Крыму с 1 мая Премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк сегодня сообщил, каким предприятиям будет разрешено работать с 1 мая в регионе, в котором в рамках режима повышенной готовности введена и действует до 30 апреля обязательная изоляция населения. 70

Наука Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университета Рохемптона в Лондоне обнаружили, что у людей, которые страдают обсессивно-компульсивным расстройством, повышается иммуномодулин в лимфоцитах. 1

Происшествия В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.

Общество В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции. 362

Политика Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска. 128

Футбол «Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 594

Здоровье В Казахстане удвоилось количество премий для медиков Число медицинских работников, которые получат премии за борьбу с распространением коронавируса, вырастет с 17 тыс. до 35-40 тыс. Об этом заявил глава Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов 23 апреля на брифинге.

Экономика ЕС разработал план поддержки экономики из-за коронавируса Глава Евросовета Шарль Мишель рассказала о том, что лидеры стран ЕС разработали план поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.