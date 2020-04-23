«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год

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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится на сайте компании. Дивиденды за вторую половину прошлого года рекомендовано утвердить в размере 18,07 рубля на акцию.