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«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год
Деловое.ТВ
  • Известия8:24
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится на сайте компании. Дивиденды за вторую половину прошлого года рекомендовано утвердить в размере 18,07 рубля на акцию.В источнике
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С чего всё начиналось
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано в сообщении компании.
Forbes 23 апреля в 05:37 
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