«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится на сайте компании. Дивиденды за вторую половину прошлого года рекомендовано утвердить в размере 18,07 рубля на акцию.В источнике
С чего всё начиналось
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано в сообщении компании.
Полит.ру 23 апреля в 04:37