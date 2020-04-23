Экономика
Компания«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится на сайте компании. Дивиденды за вторую половину прошлого года рекомендовано утвердить в размере 18,07 рубля на акцию.
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано в сообщении компании.Forbes05:37
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«Роснефть» может направить на дивиденды за 2019 год рекордные 354,1 млрд рублей
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