с чего всё началось

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды по итогам прошлого года. Об этом говорится на сайте компании. Дивиденды за вторую половину прошлого года рекомендовано утвердить в размере 18,07 рубля на акцию.

«Роснефть» выплатит акционерам рекордные дивиденды за 2019 год

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