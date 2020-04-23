Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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с чего всё началось
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано
 в сообщении компании.
Forbesвчера в 05:37

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«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды

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Rambler News Serviceвчера в 03:06
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В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

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Политика

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Авто

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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
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Общество

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Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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Общество

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Общество

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Киберспорт

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Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении с начала грядущих выходных постепенного послабления карантинных мероприятий.
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