Экономика

РБКРБК«Роснефть» выплатит финальные дивиденды за 2019 год в размере ₽18,07

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽18,07 на акцию. Право на получение дивидендов будут иметь инвесторы, купившие акции не позднее 10 июня 2020 года. Дивиденды будут выплачены до 29 июня 2020 года.
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с чего всё началось
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано
 в сообщении компании.
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