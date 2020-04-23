с чего всё началось

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽18,07 на акцию. Право на получение дивидендов будут иметь инвесторы, купившие акции не позднее 10 июня 2020 года. Дивиденды будут выплачены до 29 июня 2020 года.

«Роснефть» выплатит финальные дивиденды за 2019 год в размере ₽18,07

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Футбол «Реал» отказался от покупки Холанда Накануне стало известно, что немецкий клуб согласился продать 19-летнего форварда в Реал, но не раньше 2022 года.