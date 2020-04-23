Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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с чего всё началось
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано
 в сообщении компании.
Forbes05:37

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«Северсталь» может выплатить дивиденды в размере 27,35 рубля на акцию за 1 квартал

Finam.Ru12:18

«Роснефть» может направить на дивиденды за 2019 год рекордные 354,1 млрд рублей

Rambler News Service03:06

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 354,1 млрд руб

Газета.Ru05:04

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Вести.Ru05:00

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды

Полит.ру04:37

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РБК04:35

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за прошлый год

Ведомости09:46
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Здоровье

В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей

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Комсомольская правда вчера в 15:13
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов

В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Общество

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
Авто

Новый пикап от Hyundai станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz является «набегом» компании на рынок пикапов.
SpeedMe вчера в 09:57
Армия и оружие

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Здоровье

В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
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Армия и оружие

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РБК 08:05
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

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RT на русском 10:25
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Кино

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Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
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Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
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Игры

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Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Здоровье

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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Общество

В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

Жителей Москвы, которые нарушают социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте, начнут штрафовать.
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Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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Общество

Россиян могут обязать представляться полицейским

Россиян могут обязать представляться при обращении к сотруднику полиции.
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Происшествия

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В среду, 22 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали бывшего депутата Государственной думы России и городского Законодательного Собрания Дениса Волчек.
Форпост Северо-Запад вчера в 13:18
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