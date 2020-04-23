с чего всё началось

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

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Общество В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли. 3

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.

Авто Новый пикап от Hyundai станет массовым автомобилем Hyundai Santa Cruz является «набегом» компании на рынок пикапов.

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Здоровье В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города «Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении. 43

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Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 118