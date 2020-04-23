Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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«Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 354,1 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО»,-- говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров «Роснефти».Коммерсантъвчера в 11:13
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