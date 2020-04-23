с чего всё началось

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 61

Энергетика Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью 20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. 1

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 3

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 83

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.

Общество Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. 50

Политика В Коми вновь сменился глава министерства здравоохранения Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Борис Александров, соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики. 5

Шоу-бизнес Кайли Дженнер показалась без макияжа Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников. 6

Общество Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам. 65

Политика Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. 40

Финансы Россияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. 15

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 234

Здоровье В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто. 1

Общество В Саратовской области разрешена работа парикмахерских Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором. 4

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 944

Политика Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. 636

Наука Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний Как сообщает ToDay News Ufa, ученые представили информацию о том, что замена соли снижает артериальное давление, предотвращая, тем самым, 175 000 смертей из-за болезней сердца и около 208 000 из-за инсульта. 1