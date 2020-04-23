с чего всё началось

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 662

Здоровье Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80 В четверг губернатор сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. 132

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Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 4

Общество Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов. 174

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 65

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Общество СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.

Футбол Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным «Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 287

Общество В России допустили поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса Число случаев заражения коронавирусом в России уже приблизилось к 70 тысячам, больше всего заразившихся — в Москве (почти 37 тысяч). 3