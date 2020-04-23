Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано в сообщении компании.Forbesвчера в 05:37
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«Роснефть» может направить на дивиденды за 2019 год рекордные 354,1 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 03:06
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Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru 04:21
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«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
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Вести.Ru вчера в 23:33
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Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
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ProstoProSport 07:22
Здоровье
Алиханов сообщил о 3 очагах коронавируса в больницах Калининграда
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Число случаев заражения коронавирусом в России уже приблизилось к 70 тысячам, больше всего заразившихся — в Москве (почти 37 тысяч).
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Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
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Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23