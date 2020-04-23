Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
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с чего всё началось
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал утвердить дивиденды за вторую половину прошлого года в размере 18,07 рубля на акцию, сказано
 в сообщении компании.
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