Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Роснефть» выполнит все обязательства по контрактам на поставку нефти

«Роснефть» выполнит обязательства по ранее заключенным контрактам на поставку нефти. Все условия будут выполнены в полном объеме, несмотря на соглашение ОПЕК+. Такое заявление сделал гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин в пятницу, 29 мая.
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Как пишет Reuters
 со ссылкой на источники в отрасли, компания проинформировала Минэнерго РФ о своей неготовности к продлению сокращения нефтедобычи на уровне, который был запланирован в рамках сделки на май-июнь.
Компаниявчера в 13:24

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«Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти на фоне сделки ОПЕК+

Rambler News Service03:32

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

Вести.Ru04:38

Сечин опроверг нехватку нефти из-за снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+

News.ru04:10

Сечин пообещал выполнить контракты по поставке нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

Реальное время03:59

«Роснефть» обещает выполнить все обязательства по поставкам несмотря на сделку ОПЕК+

Коммерсантъ04:44

Сечин: «Роснефть» выполнит все контрактные обязательства по поставкам нефти

ТАСС03:22

Роснефть столкнулась с нехваткой нефти для экспорта из-за сделки ОПЕК+

Компаниявчера в 13:24
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Происшествия

На Алтае полиция задержала мэра Славгорода

Российская газета 06:04
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Общество

Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона

Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.
RT на русском 11:55
23
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости 09:37
59
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Общество

Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС.
78.ru 27 мая в 10:40
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Теннис

Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

GoTennis.ru 10:44
Общество

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что почти по всей России пляжи, предположительно, могут начать открывать 1 июля.
Вестник Кавказа 02:26
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
22
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,5K
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
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Общество

Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения

«Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минюста.
РБК 11:59
12
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1,2K
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
67
Общество

В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют парки

Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», если открыть парки сейчас, число новых случаев заражения COVID-19 увеличится в разы.
Петербургский дневник 12:02
3
Общество

Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 12:24
Общество

В Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
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Общество

Минтруд пересмотрит пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков

В 2020 году медикам, которые помогают пациентам с COVID-19, каждый день работы будет засчитываться за три.
Суть событий 11:42
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Общество

Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений

Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:31
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Кино

Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд»

В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".
Piter.tv 09:38
Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Происшествия

Власти Миннесоты ввели режим ЧС из-за протестов против полиции

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил трехдневный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовых беспорядков, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
NewInform 02:44
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Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
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Футбол

«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым

Soccer.ru 08:46
Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
4,6K
Общество

Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей

Десять миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 08:47
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Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru вчера в 00:20
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