с чего всё началось

«Роснефть» выполнит обязательства по ранее заключенным контрактам на поставку нефти. Все условия будут выполнены в полном объеме, несмотря на соглашение ОПЕК+. Такое заявление сделал гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин в пятницу, 29 мая.

«Роснефть» выполнит все обязательства по контрактам на поставку нефти

Общество Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения. 23

Общество Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС. 3,3K

Общество В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что почти по всей России пляжи, предположительно, могут начать открывать 1 июля. 379

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,5K

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 147

Здоровье Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 32

Общество Минюст предложил скидку в 50% на штрафы за негрубые правонарушения «Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минюста. 12

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,2K

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 67

Общество В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроют парки Как рассказал вице-губернатор Евгений Елин в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», если открыть парки сейчас, число новых случаев заражения COVID-19 увеличится в разы. 3

Общество Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Общество В Волгоградской области продлен режим самоизоляции Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. 117

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 381

Общество Мэрия Москвы назвала сроки смягчения режима ограничений Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице будет улучшаться, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 859

Кино Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд» В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".

Общество Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 1,3K

Происшествия Власти Миннесоты ввели режим ЧС из-за протестов против полиции Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил трехдневный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовых беспорядков, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. 287

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,6K