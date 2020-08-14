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ТАСС
ТАСС

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.В источнике
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Комсомольская правда

Прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы

Комсомольская правда07:35
Lenta.ru

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Lenta.ru06:28
Коммерсантъ

Сечин: показатели «Роснефти» ухудшились из-за «беспрецедентных» внешних условий

Коммерсантъ04:27
ТАСС

Эксперт: чистая прибыль «Роснефти» на фоне ситуации на рынке вселяет уверенность

ТАСС06:12
Известия

Доказательства финансовой устойчивости

Известия05:32
РБК

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

РБК05:19
Финмаркет

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза

Финмаркет03:53

Мантуров стал самым состоятельным чиновником в кабмине

Список самых состоятельных чиновников российского правительства возглавил по итогам прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший в 2019 году 586 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте кабмина.
Мантуров стал самым состоятельным чиновником в кабмине
9111.ru12:55
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Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру13:33
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В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона

По словам специалиста, перезагружать смартфон без надобности не стоит, а вот если начинают наблюдаться непривычные сбои в видео отсутствия подключения к беспроводной сети, или подтормаживания, то это уже может указывать на наличие ошибок в системе, которые можно устранить перезагрузкой.
Astera09:59
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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SpaceX стала рекордсменом по скорости производства спутников: она строит по 120 аппаратов Starlink в месяц

В прошлом месяце SpaceX сообщила Федеральной комиссии по связи (FCC), что в настоящее время подразделение Starlink «строит по 120 спутников в месяц», а также «инвестировала более $70 млн в разработку и производство пользовательских терминалов».
3DNews11 августа в 05:49
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