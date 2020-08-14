Самая быстрая звезда движется со скоростью 8% от скорости света

В экстремальных условиях в центре нашей галактики недавно обнаруженная звезда под названием S4714 вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A*. В своем орбитальном путешествии S4714 развивает скорость около 8% от скорости света — потрясающие 24 000 километров в секунду.