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ТАСС
ТАСС

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.В источнике
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Комсомольская правда

Прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы

Комсомольская правда07:35
Коммерсантъ

Сечин: показатели «Роснефти» ухудшились из-за «беспрецедентных» внешних условий

Коммерсантъ04:27
РБК

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

РБК05:19
ТАСС

Эксперт: чистая прибыль «Роснефти» на фоне ситуации на рынке вселяет уверенность

ТАСС06:12
Известия

Доказательства финансовой устойчивости

Известия05:32
Lenta.ru

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Lenta.ru06:28
Финмаркет

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза

Финмаркет03:53

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру13:33
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Туляки могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевания

Жители Тульской области могут бесплатно обследоваться на онкозаболевания В субботу, 15 августа, в медучреждениях региона пройдет день диагностики, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Тульская пресса04:56
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Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
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Самая быстрая звезда движется со скоростью 8% от скорости света

В экстремальных условиях в центре нашей галактики недавно обнаруженная звезда под названием S4714 вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A*. В своем орбитальном путешествии S4714 развивает скорость около 8% от скорости света — потрясающие 24 000 километров в секунду.
V-kosmose.com12:02
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