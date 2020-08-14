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ТАСС
ТАСС

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщается в отчете компании.В источнике
Игорь Сечин
По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение второго квартала 2020 года. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды.
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