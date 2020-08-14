«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

РБК 3

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщается в отчете компании.