В Нижнем Тагиле умерла врач, которая боролась с коронавирусом

В Нижнем Тагиле скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая лечила пациентов с коронавирусом в городской больнице № 1. Об этом сообщает пресс-служба местной поликлиники № 4. — В мае 2020 года Ирина Николаевна приступила к работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице № 1. Лечила пациентов, больных пневмонией, ОРВИ и COVID-19.