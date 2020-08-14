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ТАСС
ТАСС

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.В источнике
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Комсомольская правда

Прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы

Комсомольская правда07:35
Lenta.ru

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Lenta.ru06:28
Финмаркет

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза

Финмаркет03:53
ТАСС

Эксперт: чистая прибыль «Роснефти» на фоне ситуации на рынке вселяет уверенность

ТАСС06:12
Известия

Доказательства финансовой устойчивости

Известия05:32
Коммерсантъ

Сечин: показатели «Роснефти» ухудшились из-за «беспрецедентных» внешних условий

Коммерсантъ04:27
РБК

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

РБК05:19

В Нижнем Тагиле умерла врач, которая боролась с коронавирусом

В Нижнем Тагиле скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая лечила пациентов с коронавирусом в городской больнице № 1. Об этом сообщает пресс-служба местной поликлиники № 4. — В мае 2020 года Ирина Николаевна приступила к работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице № 1. Лечила пациентов, больных пневмонией, ОРВИ и COVID-19.
Екатеринбург Онлайн10:12
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Кипр согласился повысить налог на дивиденды до 15%

10 августа 2020 года Министерство финансов РФ сообщило, что уговорила Кипр подписать новое соглашение об избежании двойного налогообложения, предполагающее повышение ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.
Саминвестор11 августа в 01:27

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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