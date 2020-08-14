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ТАСС
ТАСС

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.В источнике
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Комсомольская правда

Прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы

Комсомольская правда07:35
Финмаркет

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза

Финмаркет03:53
РБК

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

РБК05:19
ТАСС

Эксперт: чистая прибыль «Роснефти» на фоне ситуации на рынке вселяет уверенность

ТАСС06:12
Известия

Доказательства финансовой устойчивости

Известия05:32
Коммерсантъ

Сечин: показатели «Роснефти» ухудшились из-за «беспрецедентных» внешних условий

Коммерсантъ04:27
Lenta.ru

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Lenta.ru06:28

«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
«Вежливых людей» призывают в Белоруссию
Капитал страны08:51
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Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.
RT на русском05:07
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Туляки могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевания

Жители Тульской области могут бесплатно обследоваться на онкозаболевания В субботу, 15 августа, в медучреждениях региона пройдет день диагностики, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Тульская пресса04:56
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