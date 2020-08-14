Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Чистая прибыль компании «Роснефть» во II квартале 2020 года составила 43 млрд рублей, что в четыре раза выше прогнозов аналитиков — следует из финансовой отчетности компании.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы

Комсомольская правда07:35
Известия

Доказательства финансовой устойчивости

Известия05:32
РБК

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии

РБК05:19
ТАСС

Эксперт: чистая прибыль «Роснефти» на фоне ситуации на рынке вселяет уверенность

ТАСС06:12
Lenta.ru

Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Lenta.ru06:28
Коммерсантъ

Сечин: показатели «Роснефти» ухудшились из-за «беспрецедентных» внешних условий

Коммерсантъ04:27
Финмаркет

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО во 2-м квартале снизилась в 4,5 раза

Финмаркет03:53

В Брестской области возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках

Брест, Белоруссия, 14 августа 2020, 18:07 — REGNUM Уголовные дела о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии возбуждены управлением белорусского Следственного комитета по Брестской области, сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM11:07

Mercedes-Benz показала официальные фото салона нового S-Class

Первым делом немцы похвастались уникальной системой подсветки салона нового S-класса, созданной на основе оптоволокна с рассеивателями и светодиодами, суммарная яркость которых в десять раз выше, чем раньше.
Автоновости днявчера в 07:11
1