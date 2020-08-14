Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков
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Чистая прибыль компании «Роснефть» во II квартале 2020 года составила 43 млрд рублей, что в четыре раза выше прогнозов аналитиков — следует из финансовой отчетности компании.В источнике
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