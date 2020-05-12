Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»

"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Путин встретился с Сечиным

Взгляд.рувчера в 07:14

«Роснефть» заявила, что нефть с «Восток Ойл» может продаваться со значительной премией

ТАССвчера в 14:49

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ruвчера в 08:35

Путин встретился с Сечиным

RT на русскомвчера в 07:17

«Роснефть» запустила новый проект «Восток Ойл» на Таймыре. Обзор

Интерфаксвчера в 15:07

Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным

News.ruвчера в 07:13

Путин проводит встречу с главой «Роснефти»

РИА Новостивчера в 06:52
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Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Газета.Ru 03:59
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
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Уральского экс-чиновника судят за взятку, полученную для мэра

По версии следствия, экс-чиновник сказал коммерсанту, что деньги предназначаются главе Виталию Гайсину.
URA.Ru 03:15
Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 11 мая в 12:54
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Экономика

Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов

Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
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Политика

В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями

Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
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Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
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Актеры фантастической трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

REGNUM вчера в 03:05
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко

Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек

REGNUM 04:05
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Здоровье

В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса

Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
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Политика

Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Россию и Китай

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес КНР и России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:22
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Происшествия

ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в участии в терактах 11 сентября чиновника

ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Известия 04:09
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Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета вчера в 09:04
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Эстония отгородится от России забором высотой 2,5 метра

Будет завершено строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров, а также построена инфраструктура на отрезке границы от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби, передает ERR.
Росбалт 02:43
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Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО

Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ вчера в 06:30
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Происшествия

Двух чиновниц Саратовской области осудят за служебный подлог

В Саратовской области перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в служебном подлоге и мошенничестве.
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным

Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
Вести.Ru вчера в 18:00
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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