Экономика
ПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»
"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре
Вести.Ruвчера в 08:35
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:45, Ашберн
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Происшествия
Уральского экс-чиновника судят за взятку, полученную для мэра
По версии следствия, экс-чиновник сказал коммерсанту, что деньги предназначаются главе Виталию Гайсину.
URA.Ru 03:15
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru 11 мая в 12:54
Экономика
Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов
Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Кино
Актеры фантастической трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
REGNUM вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко
Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Политика
Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Россию и Китай
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес КНР и России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:22
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Происшествия
ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в участии в терактах 11 сентября чиновника
ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Известия 04:09
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета вчера в 09:04
Общество
Эстония отгородится от России забором высотой 2,5 метра
Будет завершено строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров, а также построена инфраструктура на отрезке границы от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби, передает ERR.
Росбалт 02:43
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ вчера в 06:30
Происшествия
Двух чиновниц Саратовской области осудят за служебный подлог
В Саратовской области перед судом предстанут две женщины, обвиняемые в служебном подлоге и мошенничестве.
Саратов 24 04:00
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Здоровье
Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным
Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
Вести.Ru вчера в 18:00