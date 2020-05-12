Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»

"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роснефть» запустила новый проект «Восток Ойл» на Таймыре. Обзор

Интерфаксвчера в 15:07

Путин встретился с Сечиным

RT на русскомвчера в 07:17

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ruвчера в 08:35

«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

REGNUMвчера в 07:58

«Роснефть» заявила, что нефть с «Восток Ойл» может продаваться со значительной премией

ТАССвчера в 14:49

«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъвчера в 07:01

«Интер РАО» построит энергетическую инфраструктуру проекта «Восток Ойл»

Finam.Ruвчера в 07:40
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Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК

Новая версия операционной системы Windows 10 уже появляется на ПК. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:54
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Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

РБК 00:54
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая

Всего в стране от COVID-19 умерли 2116 человек (107 — за сутки). В России 12 мая завершился период нерабочих дней.
РБК 01:14
Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
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Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Общество

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус "величайшей катастрофой в истории страны".
РИА Новости вчера в 16:32
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Политика

В Госдуму внесут законопроект о сохранении должникам дохода, равного МРОТу

Как выяснили «Известия», поддержать инициативу «Единой России» сейчас готовы в большинстве фракций Госдумы, за исключением КПРФ.
Известия вчера в 17:00
Экономика

Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально

Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
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Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
РИА Новости 01:09
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
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Общество

Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.
Известия вчера в 13:52
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели.
РИА Новости вчера в 00:53
Общество

Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру вчера в 09:04
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
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Армия и оружие

Присяга новобранцев пройдет без родителей из-за эпидемии коронавируса

Родители новобранцев весеннего призыва в этом году не смогут присутствовать на церемонии присяги из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 18:05
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Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Армия и оружие

В США рассказали об ужасном состоянии истребителей МиГ-29 в Сирии

Плачевное состояние истребителей МиГ-29 свидетельствует о том, что ВВС Сирии неспособны проводить качественное обслуживание и эксплуатацию своей боевой авиации, заявили в издании.
ГЛАС.RU вчера в 08:28
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Общество

Как в Туле соблюдается «масочный» режим

Губернатор Тульской области придает особое значение введенному режиму.
Молодой коммунар вчера в 21:50
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Здоровье

Сколько пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

В медцентре в Коммунарке в настоящий момент находятся на лечении 317 человек. 59% из них - в тяжелом состоянии.
MOS.news 01:30
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 11 мая в 16:10
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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