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Политика Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию. 3

Общество В России перенесут сроки проведения ЕГЭ В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 762

Авто Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции Внешность Tahoe PPV слегка доработана в соответствии с требованиями полицейского управления: патрульный внедорожник получил уникальную переднюю облицовку, защитную пластину, отверстия для буксировочного крюка и комплект 20-дюймовых стальных колес с всесезонными покрышками.

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 46

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 598

Общество Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС. 5K

Фигурное катание Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 662

Общество СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 718

Общество Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm. 1,3K

Происшествия Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка. 6

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Здоровье В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония). 3

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. 15