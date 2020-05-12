Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»

"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роснефть» запустила новый проект «Восток Ойл» на Таймыре. Обзор

Интерфаксвчера в 15:07

«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

REGNUMвчера в 07:58

«Роснефть» оценила потенциал поставок с проекта «Восток Ойл»

Rambler News Serviceвчера в 11:23

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ruвчера в 08:35

«Роснефть» заявила, что нефть с «Восток Ойл» может продаваться со значительной премией

ТАССвчера в 14:49

Путин встретился с Сечиным

RT на русскомвчера в 07:17

«Интер РАО» проведет ток на Таймыр

Коммерсантъвчера в 07:01
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 06:15
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
119
Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
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Авто

Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции

Внешность Tahoe PPV слегка доработана в соответствии с требованиями полицейского управления: патрульный внедорожник получил уникальную переднюю облицовку, защитную пластину, отверстия для буксировочного крюка и комплект 20-дюймовых стальных колес с всесезонными покрышками.
32CARS.ru 11 мая в 03:00
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Происшествия

В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса

РИА Новости 05:19
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Фигурное катание

Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском 04:39
Общество

Первый в Свердловской области мэр отважился открыть ТЦ

Стоит напомнить, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 18 мая.
Уралинформбюро 05:08
6
Футбол

Леонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»

Владелец "Спартака" Леонид Федун находится в московской больнице, у него был диагностирован коронавирус.
Bobsoccer 05:19
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Общество

СК получит данные хакеров, атаковавших сайт «Бессмертного полка»

Время Н 02:59
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП

Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.
Московский Комсомолец 02:36
Общество

В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории

Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 мая в 10:48
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова заявила, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться

Как рассказала Климова, Петренко последние годы их совместной жизни приходил домой исключительно поспать, практически не занимался детьми, а позже и вовсе пристрастился к алкоголю.
Вокруг ТВ 05:36
2
Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.
NewInform вчера в 08:55
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Общество

В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы

Речь идет о данных, якобы принадлежащих 9 миллионам человек, воспользовавшихся услугами компании по экспресс-перевозке СДЭК.
Эхо Москвы вчера в 22:07
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
6
Общество

Для одной из силовых структур России создан стреляющий щит

В интервью ТАСС заместитель управляющего директора «НИИ прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех) по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу Артем Муранов сообщил, что в настоящее время проводятся испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одного из российских силовых ведомств.
Военное дело 04:53
2
Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК вчера в 01:24
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Здоровье

В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом

Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
Южноуральская панорама 03:00
3
Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
15
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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