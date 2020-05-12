Экономика
ПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»
"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре
Вести.Ruвчера в 08:35
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 06:15
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции
Внешность Tahoe PPV слегка доработана в соответствии с требованиями полицейского управления: патрульный внедорожник получил уникальную переднюю облицовку, защитную пластину, отверстия для буксировочного крюка и комплект 20-дюймовых стальных колес с всесезонными покрышками.
32CARS.ru 11 мая в 03:00
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Происшествия
В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья
Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Фигурное катание
Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском 04:39
Общество
Первый в Свердловской области мэр отважился открыть ТЦ
Стоит напомнить, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности до 18 мая.
Уралинформбюро 05:08
Футбол
Леонид Федун: «К сожалению, выпишут нескоро»
Владелец "Спартака" Леонид Федун находится в московской больнице, у него был диагностирован коронавирус.
Bobsoccer 05:19
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП
Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.
Московский Комсомолец 02:36
Общество
В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории
Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 мая в 10:48
Шоу-бизнес
Екатерина Климова заявила, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться
Как рассказала Климова, Петренко последние годы их совместной жизни приходил домой исключительно поспать, практически не занимался детьми, а позже и вовсе пристрастился к алкоголю.
Вокруг ТВ 05:36
Общество
Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.
NewInform вчера в 08:55
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
Речь идет о данных, якобы принадлежащих 9 миллионам человек, воспользовавшихся услугами компании по экспресс-перевозке СДЭК.
Эхо Москвы вчера в 22:07
Происшествия
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
Общество
Для одной из силовых структур России создан стреляющий щит
В интервью ТАСС заместитель управляющего директора «НИИ прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех) по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу Артем Муранов сообщил, что в настоящее время проводятся испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одного из российских силовых ведомств.
Военное дело 04:53
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Здоровье
В Челябинской области умерли две пациентки с коронавирусом
Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
Южноуральская панорама 03:00
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05