Экономика

ПРАЙМПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»

"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роснефть» запустила новый проект «Восток Ойл» на Таймыре. Обзор

Интерфаксвчера в 15:07

«Роснефть» заявила, что нефть с «Восток Ойл» может продаваться со значительной премией

ТАССвчера в 14:49

«Роснефть» приступила к поисково-разведочному бурению в рамках «Восток Ойл»

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Полит.рувчера в 10:00

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре

Вести.Ruвчера в 08:35

«Роснефть» оценила потенциал поставок с проекта «Восток Ойл»

Rambler News Serviceвчера в 11:23

Путин встретился с Сечиным

RT на русскомвчера в 07:17
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В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

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Коммерсантъ вчера в 17:49
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Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

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ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании

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Газета.Ru 04:53
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
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Определены параметры двигателя для нового российского самолёта

Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
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Армия и оружие

День Черноморского флота празднуется в России 13 мая

Праздничным днем 13 мая был установлен не случайно. В этот день в 1783 году корабли и суда Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту.
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Личный тренер певицы рассказал, что у Адель начались проблемы со здоровьем после родов, поэтому ей пришлось похудеть.
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Экономика

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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

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По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

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Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
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Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
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«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
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Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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