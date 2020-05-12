Экономика
ПРАЙМ«Роснефть» запустила «Восток Ойл»
"Роснефть" запустила арктический проект "Восток Ойл", начала поисково-разведочное бурение, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в проекте «Восток Ойл» на Таймыре
Вести.Ruвчера в 08:35
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество
Педагог социального приюта в Уфе опубликовала оскорбляющие детей видео
Воспитательница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей.
Известия вчера в 20:21
Футбол
Рабьо ответил критикам и готов вернуться в Италию
Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо рассказал, что в среду вернется из Франции в Италию, а также отреагировал на критику в прессе.
Матч ТВ 03:49
Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Происшествия
В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья
Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт 11 мая в 11:50
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Общество
Определены параметры двигателя для нового российского самолёта
Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском 11 мая в 20:49
Армия и оружие
День Черноморского флота празднуется в России 13 мая
Праздничным днем 13 мая был установлен не случайно. В этот день в 1783 году корабли и суда Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту.
Политическая Экспертиза 03:42
Шоу-бизнес
Резко похудевшая Адель стесняется своей внешности
Личный тренер певицы рассказал, что у Адель начались проблемы со здоровьем после родов, поэтому ей пришлось похудеть.
Слово и Дело 03:16
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Здоровье
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета 04:27
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
ФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
Российская газета 06:00
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Кино
Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»
По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
Шоу-бизнес
61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках
61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.
Экспресс газета 03:11
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Политика
Против Супрун на Украине могут завести уголовное дело
Против бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тыс. медиков, могут завести уголовное дело, сообщает один из крупнейших американских аналитических центров, работающий с властями США и НАТО Atlantic Council.
Взгляд.ру 04:24