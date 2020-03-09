Энергетика
Что происходит«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти
Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки. Увеличение будет проведено за короткий срок — неделю или две (Коммерсант).
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Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
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Общество
Российские туроператоры просят Минтранс о полном возврате стоимости авиабилетов в Италию
Российские туроператоры обратились в Минтранс РФ с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам.
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Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Армия и оружие
Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу
Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
Кино
Популярный в России турецкий сериал снимут с эфира
Известно, что продюсеры проекта и канала Д делали все возможное, чтобы спасти рейтинг сериала: были изменены сюжетная линия, время эфира и стиль анонсирования.
Экономика
Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России
Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
Происшествия
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону
Напомним, в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Футбол
Евро-2020 предложили перенести в Россию из-за коронавируса в Европе
Чемпионат Европы по футболу 2020 года может пройти в России - с таким предложением обратился футбольный агент Марко Трабукки.
Финансы
ЦБ прекращает закупки валюты на 30 дней на фоне обвала рубля
Банк России приостановил закупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней на фоне резкого снижения курса рубля.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136
Число скончавшихся от нового коронавируса COVID-19 на территории материкового Китая, по данным на вторник, 10 февраля, достигло 3136.
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек
Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Энергетика
Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Авто
Changan представил новый кроссовер Uni-T
Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Происшествия
В США коронавирус подтвердили еще у 30 пациентов из дома престарелых
Коронавирус подтвержден еще у более чем 30 пациентов из дома престарелых Life Care Center в городе Керкланд, штат Вашингтон, сообщил в эфире местных телеканалов представитель учреждения Тим Киллиан.
Здоровье
«Нормально испытывать хандру первые 10 дней»: что такое постродовая депрессия и как ее лечить
Ведь постродовая депрессия может закончиться гибелью женщины, не выдержавшей натиск радикальных перемен.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero
На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.