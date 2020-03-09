Энергетика

Что происходитЧто происходит«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти

Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки. Увеличение будет проведено за короткий срок — неделю или две (Коммерсант).
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с чего всё началось
«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
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