с чего всё началось

Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки. Увеличение будет проведено за короткий срок — неделю или две (Коммерсант).

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Общество Российские туроператоры просят Минтранс о полном возврате стоимости авиабилетов в Италию Российские туроператоры обратились в Минтранс РФ с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Кино Популярный в России турецкий сериал снимут с эфира Известно, что продюсеры проекта и канала Д делали все возможное, чтобы спасти рейтинг сериала: были изменены сюжетная линия, время эфира и стиль анонсирования.

Экономика Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.

Общество СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Экономика Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Авто Changan представил новый кроссовер Uni-T Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».

Космос Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Общество Длинные выходные ждут россиян в мае В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Происшествия В США коронавирус подтвердили еще у 30 пациентов из дома престарелых Коронавирус подтвержден еще у более чем 30 пациентов из дома престарелых Life Care Center в городе Керкланд, штат Вашингтон, сообщил в эфире местных телеканалов представитель учреждения Тим Киллиан.