с чего всё началось

Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки. Увеличение будет проведено за короткий срок — неделю или две (Коммерсант).

Происшествия Лайнер Grand Princess с зараженными коронавирусом направили в Окленд Круизному лайнеру Grand Princess, на котором ранее выявили 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19, разрешили пришвартоваться в порту Окленда в штате Калифорния.

Экономика Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге.

Политика Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус Президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус и чувствует себя прекрасно, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Авто Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Распространение коронавируса привело к тому, что в ряде стран были отменены массовые мероприятия.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Общество Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.

Экономика Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Здоровье В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.

Политика Госдума обсудит новые поправки в Конституцию Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.

Общество В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

Общество СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

Общество Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3136 Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом в стране.

Общество В Москву вернутся арктический холод и снег В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.