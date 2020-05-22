с чего всё началось

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,6K

Общество Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ в 2020 году Сегодня в ходе совещания по ситуации в сфере образования Владимир Путин заявил, что проведение ЕГЭ в этом году должно начаться 29 июня. 2,1K

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 347

Общество Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая. 122

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 984

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 5

Общество Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. 72

Здоровье В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом. 328

Игры Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра. 26

Биатлон Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 146

Общество Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая. 107

Энергетика Китай и США прервали рост цен на нефть Быстрое подорожание нефти почти на 20% за неделю сменилось падением на 5% в пятницу после роста напряженности в риторике между США и Китаем и неуверенности китайских властей в восстановлении экономического роста после пандемии. 51

Происшествия Воронцов стал фигурантом еще одного дела Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото. 1

Общество Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. 2,8K

Политика Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. 822

Технологии Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна. 2

Общество В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости. 138

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 749