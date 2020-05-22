Экономика
Коммерсантъ«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
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ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" (дочернее общество "Роснефти") стало владельцем 9,6% акций НК (1 млрд 17 млн 425 тыс. 70 шт.), сообщает компания.Интерфаксвчера в 13:17
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В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
Ведомости вчера в 12:00
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ в 2020 году
Сегодня в ходе совещания по ситуации в сфере образования Владимир Путин заявил, что проведение ЕГЭ в этом году должно начаться 29 июня.
Вести-Томск 21 мая в 08:06
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Гаджеты
Флагман ASUS Zenfone 7 выпустят уже в июле
Megaobzor.com вчера в 10:38
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 03:58
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Энергетика
Китай и США прервали рост цен на нефть
Быстрое подорожание нефти почти на 20% за неделю сменилось падением на 5% в пятницу после роста напряженности в риторике между США и Китаем и неуверенности китайских властей в восстановлении экономического роста после пандемии.
Вести.Ru вчера в 07:47
Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Общество
В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Космос
Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT
Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° 21 мая в 07:38
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14