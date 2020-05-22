Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
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«Дочка» «Роснефти» «РН-НефтьКапиталИнвест» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" (дочернее общество "Роснефти") стало владельцем 9,6% акций НК (1 млрд 17 млн 425 тыс. 70 шт.), сообщает компания.
Интерфаксвчера в 13:17

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«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

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Государственный «Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» ниже контрольной

Forbesвчера в 15:50

«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

Ведомостивчера в 14:48

«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

РБКвчера в 15:54

«Дочка» «Роснефти» «РН-НефтьКапиталИнвест» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

Интерфаксвчера в 13:17

«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» с 50% плюс одна акция до 40,4%

ПРАЙМвчера в 14:10
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

Ведомости вчера в 12:00
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Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
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Общество

Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ в 2020 году

Сегодня в ходе совещания по ситуации в сфере образования Владимир Путин заявил, что проведение ЕГЭ в этом году должно начаться 29 июня.
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
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Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
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Общество

Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Гаджеты

Флагман ASUS Zenfone 7 выпустят уже в июле

Megaobzor.com вчера в 10:38
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
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Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

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В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
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Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
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Биатлон

Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону

Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
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В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса

Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
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Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
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Энергетика

Китай и США прервали рост цен на нефть

Быстрое подорожание нефти почти на 20% за неделю сменилось падением на 5% в пятницу после роста напряженности в риторике между США и Китаем и неуверенности китайских властей в восстановлении экономического роста после пандемии.
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Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
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Общество

Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях

Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
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Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
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Технологии

Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux

Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
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Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
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В России продлили трудовые патенты мигрантам

Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
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Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
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WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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