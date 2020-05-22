с чего всё началось

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 97

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 286

Происшествия В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Пассажирский лайнер «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение 22 мая неподалеку от города Карачи в провинции Синд. 649

Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 73

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 194

Шоу-бизнес Лану Дель Рей обвинили в расизме Американская певица Лана Дель Рей ответила на обвинения в расизме, которые пользователи адресовали ей после критики темнокожих звезд Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat. 1

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана. 3

Армия и оружие США обзаведутся спутниками для обнаружения гиперзвуковых ракет В конце 2018 года замминистра обороны США по разработкам и исследованиям Майкл Гриффин заявил, что новые системы защиты от гиперзвуковых ракет потребуют значительного усовершенствования радиолокационных систем, а также ввода в эксплуатацию новых космических спутников. 37

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 1,3K

Политика Грызлов оценил ситуацию в Донбассе Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны. 1

Общество Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ «Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. 2

Наука Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих. 9

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 991

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик. 10

Здоровье Швеция страдает от коронавируса Швеция страдает от коронавируса В то время как целый ряд западных стран рапортует о победе над коронавирусом, Швеция на неделю выбилась в лидеры по уровню смертности от него. 3

Общество Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой» Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. 17