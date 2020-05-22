Экономика
Коммерсантъ«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
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ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" (дочернее общество "Роснефти") стало владельцем 9,6% акций НК (1 млрд 17 млн 425 тыс. 70 шт.), сообщает компания.Интерфакс13:17
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Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Происшествия
В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет
Пассажирский лайнер «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение 22 мая неподалеку от города Карачи в провинции Синд.
Парламентская газета 06:32
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Шоу-бизнес
Лану Дель Рей обвинили в расизме
Американская певица Лана Дель Рей ответила на обвинения в расизме, которые пользователи адресовали ей после критики темнокожих звезд Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat.
Культуромания 12:24
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Армия и оружие
Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры
Иранские танкеры предлагается конфисковывать при дозаправке в портах третьих стран.
Московский Комсомолец 20 мая в 18:54
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие
США обзаведутся спутниками для обнаружения гиперзвуковых ракет
В конце 2018 года замминистра обороны США по разработкам и исследованиям Майкл Гриффин заявил, что новые системы защиты от гиперзвуковых ракет потребуют значительного усовершенствования радиолокационных систем, а также ввода в эксплуатацию новых космических спутников.
Planet Today 19 мая в 06:46
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
Грызлов оценил ситуацию в Донбассе
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.
RT на русском 16:04
Общество
Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ
«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 13:24
Наука
Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде
Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform вчера в 06:58
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru 13:09
Общество
Анна Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
Распространение коронавирусной инфекции в России вышло на плато.
Телеканал RTVI 08:53
Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Политика
Европа огорчена решением США выйти из договора по открытому небу
США решили выйти из соглашения об открытом небе, руководствуясь собственными интересами.
Эхо Москвы 11:15
Здоровье
Швеция страдает от коронавируса
Швеция страдает от коронавируса В то время как целый ряд западных стран рапортует о победе над коронавирусом, Швеция на неделю выбилась в лидеры по уровню смертности от него.
Коммерсантъ 15:07
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты 08:29