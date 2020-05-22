Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
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«Дочка» «Роснефти» «РН-НефтьКапиталИнвест» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" (дочернее общество "Роснефти") стало владельцем 9,6% акций НК (1 млрд 17 млн 425 тыс. 70 шт.), сообщает компания.
Интерфаксвчера в 13:17

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«Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

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«Дочка» «Роснефти» «РН-НефтьКапиталИнвест» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза»

Интерфаксвчера в 13:17

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Как подчёркивают в ведомстве, новые положения разработаны в соответствии с рекомендациями международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
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В Петербурге за сутки выявили 363 новых заболевших

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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
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Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

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