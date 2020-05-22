Экономика
Коммерсантъ«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.
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ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" (дочернее общество "Роснефти") стало владельцем 9,6% акций НК (1 млрд 17 млн 425 тыс. 70 шт.), сообщает компания.Интерфаксвчера в 13:17
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Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
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В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
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Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
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В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова
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Lenta.ru 05:24
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Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
Реформа ВВС Украины будет проведена в три этапа, соответствующий план уже утвержден Военным советом Воздушных сил ВС Украины.
Военное обозрение 05:00
Общество
В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте
Как сообщил в пятницу в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев, ранее выданные областные пропуска будут действовать для поездок в столицу до 26 мая.
ТАСС вчера в 17:10
Экономика
Банки получили новые основания для блокировки счетов
Как подчёркивают в ведомстве, новые положения разработаны в соответствии с рекомендациями международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Цензуры.Нет вчера в 10:09
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Отмечается, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно, если инвесторы из Саудовской Аравии купят «Ньюкасл».
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Общество
В Петербурге за сутки выявили 363 новых заболевших
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
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Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
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Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
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Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
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В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории
Полицейские в подмосковном Одинцово пресекли деятельность нарколаборатории.
Газета.Ru 05:27
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Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
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На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16