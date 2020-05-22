с чего всё началось

Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%. Владельцем 9,6% акций "Роснефти" стала "РН-НефтьКапиталИнвест" (100% "дочка" "Роснефти"), пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%

Общество В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства. 561

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 750

Общество Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко посоветовал посмотреть новый выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». 3

Армия и оружие В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями Реформа ВВС Украины будет проведена в три этапа, соответствующий план уже утвержден Военным советом Воздушных сил ВС Украины.

Общество В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте Как сообщил в пятницу в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев, ранее выданные областные пропуска будут действовать для поездок в столицу до 26 мая. 2K

Экономика Банки получили новые основания для блокировки счетов Как подчёркивают в ведомстве, новые положения разработаны в соответствии с рекомендациями международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). 13

Футбол «Ньюкасл» может купить одного из самых дорогих защитников мира Отмечается, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно, если инвесторы из Саудовской Аравии купят «Ньюкасл».

Общество В Петербурге за сутки выявили 363 новых заболевших За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 1

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 48

Общество Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». 34

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 14

Футбол «Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.