Политика

ТК ЗвездаТК Звезда«Рособоронэкспорт»: Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Все компоненты российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» доставлены в Турцию. Комплексы перевезли с опережением срока, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
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«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует
 пресс-служба компании Михеева.
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«Рособоронэкспорт» досрочно завершил поставки С-400 в Турцию

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