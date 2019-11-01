Политика
ТК Звезда«Рособоронэкспорт»: Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Все компоненты российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» доставлены в Турцию. Комплексы перевезли с опережением срока, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
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«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует пресс-служба компании Михеева.RT на русском05:10
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
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BFM.ru 08:03
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Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
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Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
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Армия и оружие
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Основанием для импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп якобы требовал начать расследование в отношении сына своего конкурента, кандидата в президенты США Джо Байдена.
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Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
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Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму
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