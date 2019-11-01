с чего всё началось

Все компоненты российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 «Триумф» доставлены в Турцию. Комплексы перевезли с опережением срока, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину Кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в краже более 23 млн рублей, признала свою вину. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Общество В России начнут продавать растительное мясо из сверчков В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.

Политика Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Происшествия Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео Камера видеонаблюдения запечатлела момент убийства бывшего градоначальника Киселевска Сергея Лаврентьева.

Происшествия В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».

Происшествия Главу псковских профсоюзов заподозрили в незаконном премировании мужа Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении председателя Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой, сообщает СУСК РФ по региону.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Политика Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.

Армия и оружие Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.

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Армия и оружие Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию На днях 31-летней дочери Любови Успенской, серьезно травмировавшейся при падении с велосипеда в Коста-Рике, сделали четвертую операцию.

Армия и оружие Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.

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Транспорт Медведев одобрил строительство платной трассы из Москвы в Казань По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: дорогу из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027 году.

Общество Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.