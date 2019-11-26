Политика
REGNUMРособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
Пока не определены детали и объемы такого производства. Технические вопросы с Турцией решены, переговоры идут по финансовой составляющей, сказал Михеев. В текущем году Россия поставила Турции по контрактам четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.
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Политика
Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Общество
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Общество
Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти
Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Гаджеты
Новый флагман Honor впечатляет размерами отверстия в экране
Спорт
ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта
России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Общество
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова
Общество
Под подозрение в алкоголизме попадает каждый водитель
Эксперты ФАР назвали проверки всех водителей поголовно на хронический алкоголизм неэффективными и неразумными, о чем высказались в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, которого призвали взять вопрос выдачи медсправок по новым правилам под личный контроль.
Футбол
Наставник «Атлетико» Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Космос
NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом
Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
В середине октября американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали официально считать покупку турецкой стороной российских ЗРК С-400 нарушением закона США о противодействии противникам через санкции.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская пожалела денег на ребенка от Дмитрия Иванова
Общество
Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента
Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Здоровье