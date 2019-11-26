Политика

REGNUMREGNUMРособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Пока не определены детали и объемы такого производства. Технические вопросы с Турцией решены, переговоры идут по финансовой составляющей, сказал Михеев. В текущем году Россия поставила Турции по контрактам четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.
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Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

РИА Новости00:32

В «Рособоронэкспорте» назвали сроки окончания поставок С-400 в Индию

RT на русском00:58

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК00:37

Названы сроки подписания контракта на поставку Турции второго полка С-400

Взгляд.ру00:18

Россия планирует подписать контракт на поставку второго полка С-400 с Турцией в 2020 году

Газета.Ru00:28

Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

Известия00:56

Контракт на поставку Турции новых С-400 подпишут в 2020 году

Московский Комсомолец01:08
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Политика

Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Происшествия

Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
RT на русском 02:48
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru вчера в 07:26
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Гаджеты

Новый флагман Honor впечатляет размерами отверстия в экране

iXBT.com вчера в 07:12
Спорт

ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

России в мировом спорте больше не будет Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта.
Чемпионат 03:05
Общество

Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
РБК вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова

Комсомольская правда вчера в 16:53
Общество

Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Pravda.Ru 02:07
Общество

Под подозрение в алкоголизме попадает каждый водитель

Эксперты ФАР назвали проверки всех водителей поголовно на хронический алкоголизм неэффективными и неразумными, о чем высказались в письме, направленном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, которого призвали взять вопрос выдачи медсправок по новым правилам под личный контроль.
За рулем 03:43
Футбол

Наставник «Атлетико» Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обозначил фаворита Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 19:50
Игры

В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции

Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Gmbox.ru вчера в 04:31
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Космос

NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом

Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Финансы

FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»

Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Finam.Ru вчера в 02:47
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

В середине октября американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали официально считать покупку турецкой стороной российских ЗРК С-400 нарушением закона США о противодействии противникам через санкции.
Газета.Ru 03:00
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Лолита Милявская пожалела денег на ребенка от Дмитрия Иванова

Bimru.ru вчера в 08:31
Общество

Операторы связи выступили против единого онлайн-поставщика ТВ-контента

Телеком-компании выступили против единой системы трансляции каналов в интернете.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Происшествия

В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

REGNUM 00:59
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Здоровье

Врач предупредил о вреде спорта для курильщиков

ФедералПресс 01:48
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