Политика
REGNUMРособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
Пока не определены детали и объемы такого производства. Технические вопросы с Турцией решены, переговоры идут по финансовой составляющей, сказал Михеев. В текущем году Россия поставила Турции по контрактам четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.
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Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Технологии
Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета
Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу
На прошлой неделе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов со своей годовалой дочкой Миланой вернулись из Турции.
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Политика
Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
Спорт
Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Москвичи с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства
В течение пяти дней горожане получат деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сами смогут купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Спорт
Расстреляют сразу: Лукашенко высказался о жестких порядках в спорте
Защищены от этого только американцы и, возможно, китайцы.
Политика
Россия не будет отменять контрсанкции первой, заявил Медведев
Медведев отметил, европейские санкции и ответные меры России могут сохраниться надолго, но и в этих условиях Москва может развивать отношения со странами Европы по отдельности.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Политика
Посол США в Германии обиделся на «оскорбление» его страны
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что правительство ФРГ оскорбило его страну, сравнив ее с Китаем.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Авто
Автомобили в России подорожают уже с Нового года
Средний рост ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей составит 110,7%. Меньше всего сбор вырастет для машин с двигателем до 1,0 л – чуть менее, чем в полтора раза, больше всего – для автомобилей с моторами от 3,5 л, за которые придется заплатить на 145% больше.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.