Политика

REGNUMREGNUMРособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Пока не определены детали и объемы такого производства. Технические вопросы с Турцией решены, переговоры идут по финансовой составляющей, сказал Михеев. В текущем году Россия поставила Турции по контрактам четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.
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Россия рассчитывает в будущем году подписать контракт на поставку второго полка С-400 Турции

Эхо Москвы05:59

Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

РИА Новости00:32

Россия планирует подписать контракт на поставку второго полка С-400 с Турцией в 2020 году

Газета.Ru00:28

Названы сроки подписания контракта на поставку Турции второго полка С-400

Взгляд.ру00:18

В «Рособоронэкспорте» назвали сроки окончания поставок С-400 в Индию

RT на русском00:58

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК00:37

Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

Известия00:56
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Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета 24 ноября в 23:20
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Технологии

Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета

Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.
Pravda.Ru 04:11
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

На прошлой неделе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов со своей годовалой дочкой Миланой вернулись из Турции.
7Дней.ру 06:30
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Путин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
BFM.ru 05:32
Спорт

Чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры

Saratovnews 03:39
Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Здоровье

Москвичи с диабетом смогут получить денежную компенсацию на лекарства

В течение пяти дней горожане получат деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сами смогут купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.
ТАСС 06:36
Происшествия

В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
Спорт

Расстреляют сразу: Лукашенко высказался о жестких порядках в спорте

Защищены от этого только американцы и, возможно, китайцы.
Утро.ru 05:55
Политика

Россия не будет отменять контрсанкции первой, заявил Медведев

Медведев отметил, европейские санкции и ответные меры России могут сохраниться надолго, но и в этих условиях Москва может развивать отношения со странами Европы по отдельности.
Парламентская газета вчера в 09:30
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Политика

Посол США в Германии обиделся на «оскорбление» его страны

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что правительство ФРГ оскорбило его страну, сравнив ее с Китаем.
Ruposters.ru 06:32
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Авто

Автомобили в России подорожают уже с Нового года

Средний рост ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей составит 110,7%. Меньше всего сбор вырастет для машин с двигателем до 1,0 л – чуть менее, чем в полтора раза, больше всего – для автомобилей с моторами от 3,5 л, за которые придется заплатить на 145% больше.
АвтоВести вчера в 04:07
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии

Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.
OAnews вчера в 09:00
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 05:37
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