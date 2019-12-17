Политика

Российская газетаРоссийская газетаРособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000

Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000. Сумма контракта - более 100 миллионов рублей.
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В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

РИА Новости04:03

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 на 100 млн

Московский Комсомолец04:26

«Рособоронэкспорт» поставил за границу снайперских винтовок на 100 млн рублей

Известия04:20

Россия получила 100 млн рублей от экспорта высокоточных винтовок

REGNUM04:04

«Рособоронэкспорт» сообщил о поставке за рубеж винтовок на 100 млн руб

РБК06:06

Россия поставила за границу винтовки Т-5000 на сумму 100 млн рублей

RT на русском03:42

«Рособоронэкспорт» поставил инозаказчику винтовки ORSIS T-5000 на 100 млн рублей

ТАСС03:39
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:35, Ашберн
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

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У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Интерфакс 05:41
Происшествия

Прихожане: Хозяин коттеджа с оружием посещал храм в образе Николая II

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Взгляд.ру 07:25
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Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
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Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

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ФСБ задержала депутата заксобрания Ленобласти по подозрению в хищении денег у «Газпрома»

ТАСС 06:26
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Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии

Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
РИА Новости 06:38
Происшествия

В Москве эвакуировали десять судов из-за сообщений о минировании

Десять столичных районных судов в понедельник эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
РИА Новости вчера в 04:16
Происшествия

Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

РИА Новости 05:52
Политика

Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Взгляд.ру 06:55
Экономика

Одобрены проекты трех потенциальных резидентов «Титановой долины»

Общий объем заявленных инвестиций более 200 млн руб. Председатель экспертного совета, первый заместитель губернатора Алексей Орлов отметил, что годовые показатели по привлечению резидентов в 2019 году превысили более чем в два раза показатели предыдущих периодов.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:22
Кино

Российский фильм «Дылда» попал в шорт-лист кинопремии «Оскар»

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Фото Виктора Бобыря На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 17 декабря заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина рассказала, что сегодня в республике действует 626 лицензий на розничную продажу алкоголя.
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Общество

Музейное чудо: Челябинский метеорит поднял над собой защитный купол

Смотритель Исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии защитного купола над знаменитым метеоритом.
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Происшествия

В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей

Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
РИА Новости 05:50
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Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
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Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
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Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
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Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.
Lenta.ru 02:40
Общество

Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию

Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
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Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Авто

Автомобили Volvo в России подорожают из-за утильсбора

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В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека

Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
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«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года

Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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Лукашенко подверг критике экономические итоги работы правительства

Даже несмотря на сложность экономической ситуации, напомнил глава государства, в стране все эти годы поддерживали и развивали промышленное производство.
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Зайцев подал документы на канадское гражданство

Российский хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев решил подать документы на канадское гражданство. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
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