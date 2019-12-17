Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000. Сумма контракта - более 100 миллионов рублей.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Политика В Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газ Украина с 2015 года переплатила за газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы, около 1,5 млрд долларов, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Политика Россия выделит почти $17 млн на восстановление Сирии Россия выделит около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Происшествия Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Политика Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.

Экономика Одобрены проекты трех потенциальных резидентов «Титановой долины» Общий объем заявленных инвестиций более 200 млн руб. Председатель экспертного совета, первый заместитель губернатора Алексей Орлов отметил, что годовые показатели по привлечению резидентов в 2019 году превысили более чем в два раза показатели предыдущих периодов.

Здоровье В Коми стало меньше точек продажи алкоголя Фото Виктора Бобыря На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 17 декабря заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина рассказала, что сегодня в республике действует 626 лицензий на розничную продажу алкоголя.

Происшествия В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.

Общество Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Общество Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Кино В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны» Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".

Экономика ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Общество Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.

Политика В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.

Экономика Лукашенко подверг критике экономические итоги работы правительства Даже несмотря на сложность экономической ситуации, напомнил глава государства, в стране все эти годы поддерживали и развивали промышленное производство.