Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

с чего всё началось

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки изучает возможность проведения кампании по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) во второй половине июня.

Рособрнадзор изучит возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня

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