Общество
Вечерняя МоскваРособрнадзор изучит возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки изучает возможность проведения кампании по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) во второй половине июня.
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с чего всё началось
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.ТАСС07:31
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Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
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Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Рифей-Пермь 11 мая в 11:07
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Общество
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
В издании NRK сообщают о том, что жители Варде (Норвегия) высказались против усовершенствования радара «Глобус» с помощью американского оборудования, так как это может спровоцировать РФ на ответные действия.
Discover24 вчера в 02:27
Космос
Астрономы нашли источник космических нейтрино сверхвысоких энергий
Российские ученые нашли новые свидетельства того, что космические нейтрино высоких энергий появляются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
ТАСС Наука 05:35
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Происшествия
Самолет потерпел крушение во время экстренной посадки на городскую улицу. Видео
Вести.Ru 07:44
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
ВЦИОМ рассказал о реакции россиян на выступление Путина 11 мая
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные опроса о реакции россиян на выступление Владимира Путина, состоявшееся 11 мая.
Аргументы и Факты 08:58
Общество
Обновлена карта больных коронавирусом в Саратовской области
В Саратовской области обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Регион 64 04:55
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Наука
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.
РИА Новости 07:29
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Здоровье
Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Общество
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Общество
Хакеры выставили на продажу данные 9 млн клиентов СДЭК
В Сети выставили на продажу за 70 000 рублей данные, якобы принадлежащие более чем 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, сообщает газета "Коммерсант".
Ruposters.ru 04:34
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49